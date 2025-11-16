fechar
Marcelo Bonfá, ex-Legião Urbana, explica processo movido por filho de Renato Russo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/11/2025 às 18:21
Marcelo Bonfá, ex-integrante do Legião Urbana, possui uma briga na Justiça em vigor com Giuliano Manfredini, filho do saudoso Renato Russo (1960-1996), em virtude do uso do nome do grupo.

Em entrevista ao programa Conexões JBFM, o músico, que se apresenta desde 2015 com o guitarrista Dado Villa-Lobos, detalhou a situação que foi parar no judiciário. “A Legião Urbana acabou em 1996. Isso foi dito por mim e pelo Dado numa coletiva e ponto, acabou. A questão é que, no início dessa turnê, em 2015, a gravadora relançou o primeiro disco que se chama ‘Legião Urbana’. Então o nome da turnê era o nome do disco porque a gente estava voltando e tal”, iniciou.

“Aí, começou, enfim, essa coisa de ficarem na nossa cola, mas não tem problema nenhum. Eu nunca quis usar o nome da Legião, nunca precisei. Para mim acabou. A banda sempre foi com o Renato. Eu, Dado, Renato e o Negrete (apelido do músico Renato Rocha) em algum momento”, disse Bonfá. Sincero, o ex-integrante do Legião Urbana afirmou que não têm acompanhado o andamento deste processo em vigor na Justiça pelo uso da marca.

“Não vou montar a banda Legião Urbana. Eu que fiz aquilo, que construí aquilo, minha imagem está ali. Explicar o óbvio só se torna difícil quando você tem que explicar judicialmente. Aí você precisa de advogados para escrever essas coisas. Mas é tudo muito óbvio. A gente ganhou em todas as instâncias que existem, mas não quero saber. Isso não é assunto pra mim”, pontuou Marcelo.

VEJA MAIS: Ex-ator da Globo revela que quase casou com Renato Russo, do Legião Urbana: “Apaixonado”

