Tony Ramos estará em ‘Quem Ama, Cuida’, nova novela de Walcyr Carrasco
A dupla formada por Tony Ramos e Walcyr Carrasco volta ao horário nobre em Quem Ama, Cuida, nova novela das nove prevista para maio de 2026. A produção substitui Três Graças e já movimenta os bastidores da Globo com expectativas altas.
Desta vez, Tony assume um personagem marcado por afeto e conflitos íntimos, bem distante da figura dura que apresentou em Terra e Paixão. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, ele vai interpretar o avô da protagonista vivida por Leticia Colin, e sua presença deve sustentar parte do eixo emocional da história. A relação entre os dois promete render momentos de ternura, tensão e descobertas.
A trama central acompanha Adriana, personagem de Leticia, uma cuidadora de idosos dedicada que transforma a vida das pessoas ao seu redor. Ela cria um forte vínculo com Rogério Brandão, um milionário solitário que encontra nela um novo sentido para a própria rotina. Porém, tudo muda na noite em que o casal anuncia o noivado. Rogério é assassinado e Adriana vira alvo de uma acusação injusta.
A narrativa usa essa virada para explorar temas como injustiça, memória, perdão e reconstrução. E, enquanto Adriana tenta provar sua inocência, segredos antigos vêm à tona e mexem com diferentes núcleos da novela.
Quem Ama, Cuida aposta no estilo clássico de Walcyr Carrasco. A novela combina drama familiar, romance, surpresas rápidas e personagens próximos do público. O elenco ainda está em formação, mas já conta com nomes de peso como Tony Ramos, Mariana Ximenes e Leticia Colin, que assume sua primeira protagonista absoluta na faixa das nove.
