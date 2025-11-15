fechar
Juju Salimeni posa nua em ensaio glamouroso: “Estou vivendo a melhor fase da minha vida”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/11/2025 às 12:01
Em um novo ensaio fotográfico, Juju Salimeni, de 39 anos, voltou a chamar atenção ao aparecer com um visual elaborado e cheio de brilho. A apresentadora e empresária posou usando um chapelão adornado com plumas e franjas de cristais, peça criada pelo estilista Kell Mendes especialmente para o trabalho comandado pela fotógrafa Mari Araújo.

As imagens destacam o físico definido da musa, resultado de treinos frequentes e disciplina alimentar. Durante o ensaio, Juju comentou sobre seu momento atual, revelando: “Estou vivendo a melhor fase da minha vida” e acrescentou que, após longa trajetória, sente orgulho das conquistas. Ela completou: “Agora meu foco é ampliar os negócios como empresária”.

Veja também: Juju Salimeni revela ter sofrido prejuízos financeiros com ensaios nua na Playboy

Animada com os próximos desafios, a rainha de bateria já iniciou sua preparação para o Carnaval de 2026. Ela explicou: “Este ano quero ganhar mais massa muscular”, reafirmando que sempre preferiu um visual mais forte.

Para concluir, Juju Salimeni contou que também vai retomar as aulas de samba, ressaltando: “Quero evoluir cada vez mais” enquanto se prepara para voltar à avenida com ainda mais energia.

