Juju Salimeni posa nua em ensaio glamouroso: “Estou vivendo a melhor fase da minha vida”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Em um novo ensaio fotográfico, Juju Salimeni, de 39 anos, voltou a chamar atenção ao aparecer com um visual elaborado e cheio de brilho. A apresentadora e empresária posou usando um chapelão adornado com plumas e franjas de cristais, peça criada pelo estilista Kell Mendes especialmente para o trabalho comandado pela fotógrafa Mari Araújo.

As imagens destacam o físico definido da musa, resultado de treinos frequentes e disciplina alimentar. Durante o ensaio, Juju comentou sobre seu momento atual, revelando: “Estou vivendo a melhor fase da minha vida” e acrescentou que, após longa trajetória, sente orgulho das conquistas. Ela completou: “Agora meu foco é ampliar os negócios como empresária”.

Veja também: Juju Salimeni revela ter sofrido prejuízos financeiros com ensaios nua na Playboy

Animada com os próximos desafios, a rainha de bateria já iniciou sua preparação para o Carnaval de 2026. Ela explicou: “Este ano quero ganhar mais massa muscular”, reafirmando que sempre preferiu um visual mais forte.

Para concluir, Juju Salimeni contou que também vai retomar as aulas de samba, ressaltando: “Quero evoluir cada vez mais” enquanto se prepara para voltar à avenida com ainda mais energia.

Mari Araújo/Divulgação



Mari Araújo/Divulgação



O post Juju Salimeni posa nua em ensaio glamouroso: “Estou vivendo a melhor fase da minha vida” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.