De buiquininho, Thaila Ayala escolhe resort para folga em cidade em altano Ceará: ‘Paraíso’
Na manhã desta sexta-feira, Thaila Ayala, de 39 anos, surpreendeu seguidores ao compartilhar um vídeo em que aparece aproveitando um momento de descanso em meio à natureza do Ceará. A artista surgiu em um cenário paradisíaco, caminhando tranquilamente até uma lagoa de água doce em Preá, onde está hospedada em um resort.
O registro mostra a atriz usando um biquíni marrom enquanto atravessa a faixa de areia. Depois de mergulhar e curtir a água calma, Thaila retorna devagar até o ponto onde o aparelho registrava toda a cena. Nos comentários, elogios não faltaram. Um seguidor escreveu “Perfeitamente perfeita”, enquanto outro deixou “Wow! Que linda, hein?” e mais um admirador comentou “Bela sereia”.
Além do vídeo, a artista também comemorou recentemente seu aniversário de casamento com Renato Góes, com quem tem os filhos Francisco e Tereza. Ela relembrou o pedido que marcou sua vida e afirmou: “Foi o sim que mudou a minha vida inteira”. A declaração continuou com: “Te amo e amo o quanto você me ensina todos os dias a dizer mais sim para a vida!”
Encerrando o momento romântico, Renato respondeu de forma descontraída, dizendo: “Te amo mais uns 100 anos. Depois não garanto”, divertindo os fãs do casal.
