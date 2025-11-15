Após 15 anos, Deborah Secco volta ao papel de Bruna Surfistinha

Nesta sexta-feira, Deborah Secco, aos 45 anos, surpreendeu os fãs ao aparecer completamente transformada para reviver um de seus papéis mais marcantes no cinema. A atriz retomou a personagem Bruna Surfistinha, dando vida novamente a Raquel Pacheco, conhecida por relatar sua trajetória como garota de programa em um blog que alcançou enorme repercussão nacional.
A produção marca o retorno de Deborah ao universo do primeiro filme, lançado há 15 anos. Na época, ela tinha 31 anos e se destacou pela entrega intensa ao papel. Agora, a atriz aparece caracterizada de forma fiel, reacendendo a curiosidade do público sobre a continuação.
Com o novo longa, a artista retoma a história que marcou sua carreira e abriu debates no país. Ao reencarnar a protagonista, ela reforça a conexão criada com o público desde o início da franquia.
Encerrando a divulgação inicial, Deborah Secco compartilhou imagens da transformação, destacando a importância do projeto e deixando os fãs ansiosos por “Bruna Surfistinha 2”.
