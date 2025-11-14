Luiza Ambiel revela pavor após condomínio ser invadido por bandidos
Na manhã desta sexta-feira, Luiza Ambiel relatou um episódio de grande tensão após o condomínio onde mora, em São Paulo, ser invadido durante a madrugada. A modelo explicou nas redes sociais que os moradores passaram por momentos de apreensão, e que o clima no local é de insegurança.
Segundo Luiza, o residencial, conhecido por sua forte proteção, nunca havia enfrentado algo semelhante. Ela comentou: “É a primeira vez que entram aqui em 40 anos” e reforçou que o último caso havia sido um furto simples décadas atrás. Agora, todos permanecem em alerta, já que “tem três criminosos fortemente armados aqui”.
A atriz disse ter sido informada de que uma casa foi alvo dos assaltantes, que teriam feito um casal refém. “O casal está apavorado”, contou. Ela também criticou a falta de cuidado de alguns vizinhos, afirmando: “Muita gente aqui não gosta de baixar os vidros dos carros na guarita”.
Em seus stories, Luiza Ambiel afirmou que os suspeitos podem ter usado uma área de mata para entrar e desabafou: “Que susto, que perrengue”. A modelo encerrou dizendo que os assaltantes ainda não foram capturados e que os moradores seguem extremamente preocupados.
