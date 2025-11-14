Galã da Globo nos anos 90, Nico Puig se declara ao marido: “Presente ter você”
Nesta sexta-feira, Nico Puig, de 52 anos, compartilhou um momento especial ao abrir o coração para o marido, Jefferson Lattari, em uma publicação cheia de afeto. O casal, junto desde 1996, mantém uma trajetória marcada por companheirismo e celebrou publicamente esse amor há uma década.
Na postagem, os dois aparecem abraçados, enquanto Nico expressa sua gratidão pela relação duradoura. Ele escreveu: “Presente ter você. Hoje e sempre. O passado nos pertence, o futuro é nosso”. Na imagem, completou com outra mensagem carinhosa: “Quando a felicidade não está no passado de um #tbt, mas sim no presente com você”.
Reconhecido como galã dos anos 1990, Nico Puig marcou a televisão em produções como Sex Appeal, Olho no Olho e Malhação. Seus trabalhos o consolidaram como um rosto querido do público.
Encerrando o registro afetivo, o ator reforçou o orgulho de sua história ao lado de Jefferson, celebrando não só o amor, mas também os muitos anos de caminhada compartilhada.
