Gabriela Duarte detalha rompimento de parceria com a mãe, Regina: ‘Não tinha mais para onde ir’
Em uma entrevista recente, Gabriela Duarte voltou a falar sobre a fase em que decidiu se afastar profissionalmente de sua mãe, Regina Duarte, para buscar autonomia na carreira. A atriz explicou que o rompimento da antiga parceria marcou um momento decisivo em sua trajetória.
Ela relembrou que demorou a perceber o quanto a dupla era vista como inseparável. Durante a conversa, afirmou: “Sempre existiram duplas… quando me dei conta já era quase tarde demais, porque a gente já estava muito junto e misturado”. Segundo Gabriela, interpretar papéis semelhantes e atuar constantemente ao lado da mãe passou a causar desgaste: “Falei: ‘Chega'”, resumiu.
A decisão, porém, não foi bem recebida. A atriz contou: “As pessoas odiaram… a minha mãe não gostou”. Ela explicou que para Regina tudo parecia confortável, mas que sentia necessidade de encontrar seu próprio caminho.
Para concluir, Gabriela Duarte lembrou o conselho que ouviu da mãe — “‘Talvez você se arrependa'” — e sua resposta: “‘Deixa eu me arrepender'”. A artista disse que o processo foi difícil, mas destacou que “sobrevivemos e está tudo bem”.
