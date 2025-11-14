Gabriela Duarte detalha rompimento de parceria com a mãe, Regina: ‘Não tinha mais para onde ir’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em uma entrevista recente, Gabriela Duarte voltou a falar sobre a fase em que decidiu se afastar profissionalmente de sua mãe, Regina Duarte, para buscar autonomia na carreira. A atriz explicou que o rompimento da antiga parceria marcou um momento decisivo em sua trajetória.

Ela relembrou que demorou a perceber o quanto a dupla era vista como inseparável. Durante a conversa, afirmou: “Sempre existiram duplas… quando me dei conta já era quase tarde demais, porque a gente já estava muito junto e misturado”. Segundo Gabriela, interpretar papéis semelhantes e atuar constantemente ao lado da mãe passou a causar desgaste: “Falei: ‘Chega'”, resumiu.

A decisão, porém, não foi bem recebida. A atriz contou: “As pessoas odiaram… a minha mãe não gostou”. Ela explicou que para Regina tudo parecia confortável, mas que sentia necessidade de encontrar seu próprio caminho.

Para concluir, Gabriela Duarte lembrou o conselho que ouviu da mãe — “‘Talvez você se arrependa'” — e sua resposta: “‘Deixa eu me arrepender'”. A artista disse que o processo foi difícil, mas destacou que “sobrevivemos e está tudo bem”.

