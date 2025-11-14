fechar
Felipe Neto mostra incômodo com pressão para ser pai: ‘Surreal’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/11/2025 às 7:04
Felipe Neto, youtuber, nesta quinta-feira (13), nos stories, comentou da “pressa” que as pessoas têm para ele ser pai logo. Em um relacionamento com Juliane Carvalho, desde novembro de 2023, ele reforçou que não se preocupa com o assunto atualmente.

“Cara, é surreal ver as pessoas me ‘avisando’ que preciso ter filhos logo, pois ‘depois dos 40 posso ter problemas’ (emojis de risada)”, revelou.

“Sério, custa muito para essa galera prestar atenção nas aulas de Biologia? Sim, pretendo ter filhos. Sim, eu e Ju falamos sobre isso. Não, não estamos com pressa”, desabafou.

Por falar em Felipe Neto, em abril, o youtuber assustou a web ao anunciar uma suposta pré-candidatura à presidência da República em 2026. Porém, logo foi descoberto que tudo não passava de marketing.

“É óbvio que não vou me candidatar a coisa alguma. E eu espero no fundo do coração que vocês não tenham acreditado”, explicou na época.

