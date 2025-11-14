Bruna Marquezine desabafa sobre medo de envelhecer e vontade de ser mãe: “Muito cruel”
Bruna Marquezine abriu o coração e desabafou de forma sincera ao refletir sobre a famosa crise dos 30 anos. A atriz, que completou em agosto deste ano, refletiu sobre a dificuldade de lidar com o novo ciclo em meio a pressão da sociedade.
“Quando eu tinha 28 ou 29 anos eu comecei a me questionar sobre algumas coisas e eu ficava chateada por estar me questionando sobre o que ia mudar. E é meio doido, porque a indústria fica mandando sinais de que você está envelhecendo… Com 28 anos!”, iniciou a artista, durante participação no programa Angélica Ao Vivo, do GNT, nesta última quinta-feira (13).
“É uma realidade para mulher que é muito cruel, e eu me vi me questionando sobre isso. E eu quero ser mãe: aí bate a loucura e você pode encontrar um médico indelicado que vai falar sobre o tempo. Mas assim que eu fiz 30 anos, eu achei o máximo”, relembrou Bruna Marquezine.
Além de Marquezine, os atores Heloisa Périssé e Marcos Palmeira também participaram do programa comandado por Angélica, e a vilã da novela Êta Mundo Melhor! refletiu sobre o assunto: “Sou uma mulher 60 menos e preciso dizer que nunca estive tão bem na minha vida! Estamos na segunda adolescência, que é a melhor: já temos nosso dinheiro, estamos consolidada na profissão e já sabemos que não morremos de amor, então daqui para frente é só sucesso”, declarou ela, com bom humor.
