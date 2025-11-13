Pocah e Ronan Souza terminam noivado após 6 anos juntos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chegou ao fim o relacionamento de Pocah, de 31 anos, com Ronan Souza, após seis anos de união. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora nesta quinta-feira (13). O casal ficou noivo em 2021, quando o empresário surpreendeu a artista com um pedido de casamento ao vivo no programa Mais Você, logo após sua eliminação do BBB 21.

Nos últimos dias, fãs já vinham levantando suspeitas sobre o término, observando a ausência dos dois em eventos e a diminuição das postagens juntos nas redes sociais.

Uma das últimas aparições públicas do casal aconteceu no casamento de Lexa e Ricardo Vianna, no dia 10 de outubro, quando foram padrinhos da cerimônia.

Em entrevista concedida à Quem no início de 2024, Pocah havia comentado sobre o desejo de casar: “Eu realmente tenho sonho de casar. Acho lindo, acho bonito, e é um sonho que eu sonho em conjunto com meu marido”, declarou na época.

