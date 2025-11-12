De biquíni preto, Lauana Prado impressiona ao mostrar ‘supercoxas’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora Lauana Prado, de 36 anos, encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos descontraídas em seu Instagram.

Nas imagens, ela mostrou um pouco da rotina, com momentos de lazer, viagens e treinos. Em um dos cliques, chamou a atenção ao aparecer de biquíni preto, destacando a boa forma.

Lauana Prado dá beijão em noiva em show inusitado

As fotos foram feitas em um espaço de academia com uma piscina ao fundo. “O Lau dump e várias skins ativadas: veio aí!”, escreveu Lauana na legenda da publicação, que rapidamente recebeu diversos comentários. “Maravilhosa” e “Que corpão é esse?” foram alguns dos elogios deixados pelos fãs.

Recentemente, a artista aproveitou dias de descanso ao lado da noiva Tati Dias no Havaí. O casal publicou registros românticos na Ilha de Maui, conhecida por suas paisagens exuberantes e águas cristalinas.

