Sabrina Sato deixa barriga definida à mostra durante treino matinal
Na manhã desta terça-feira (11), Sabrina Sato, de 44 anos, mostrou que voltou com tudo à rotina fitness. A apresentadora publicou nos Stories uma foto na academia ao lado do personal Marcio Lui, exibindo o look esportivo preto escolhido para o treino. No registro, ela destacou o horário da atividade ao escrever: “Treino das 8h15”.
Nos últimos dias, Sabrina havia se afastado um pouco da rotina agitada para cuidar da filha Zoe, de 7 anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle, de 42. A menina enfrentou uma virose, e a apresentadora relatou nas redes o desafio de conciliar os cuidados com o descanso. “Ficamos recolhidas em casa esses dias, cuidando de uma virose que a Zozo pegou”, contou.
A artista compartilhou ainda que Zoe, mesmo doente, queria manter os compromissos com as amigas. “Mãe, me deixa ir, eu vou de máscara, prometo que nem tusso…”, disse a pequena, segundo Sabrina, que preferiu mantê-la em casa.
Encerrando o relato, a apresentadora refletiu sobre o período de pausa ao lado da família. “No fim, esses dias foram um respiro… ficamos ainda mais grudadas”, afirmou, agradecendo o ator Nicolas Prattes, de 28 anos, pelo apoio e carinho.
