Sabrina Sato deixa barriga definida à mostra durante treino matinal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Na manhã desta terça-feira (11), Sabrina Sato, de 44 anos, mostrou que voltou com tudo à rotina fitness. A apresentadora publicou nos Stories uma foto na academia ao lado do personal Marcio Lui, exibindo o look esportivo preto escolhido para o treino. No registro, ela destacou o horário da atividade ao escrever: “Treino das 8h15”.

Nos últimos dias, Sabrina havia se afastado um pouco da rotina agitada para cuidar da filha Zoe, de 7 anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle, de 42. A menina enfrentou uma virose, e a apresentadora relatou nas redes o desafio de conciliar os cuidados com o descanso. “Ficamos recolhidas em casa esses dias, cuidando de uma virose que a Zozo pegou”, contou.

Veja também: Sabrina Sato sensualiza de Mulher-Gato e celebra o Halloween

A artista compartilhou ainda que Zoe, mesmo doente, queria manter os compromissos com as amigas. “Mãe, me deixa ir, eu vou de máscara, prometo que nem tusso…”, disse a pequena, segundo Sabrina, que preferiu mantê-la em casa.

Encerrando o relato, a apresentadora refletiu sobre o período de pausa ao lado da família. “No fim, esses dias foram um respiro… ficamos ainda mais grudadas”, afirmou, agradecendo o ator Nicolas Prattes, de 28 anos, pelo apoio e carinho.

O post Sabrina Sato deixa barriga definida à mostra durante treino matinal foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.