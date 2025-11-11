fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Sabrina Sato deixa barriga definida à mostra durante treino matinal

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/11/2025 às 13:23
Sabrina Sato deixa barriga definida à mostra durante treino matinal
Sabrina Sato deixa barriga definida à mostra durante treino matinal - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Na manhã desta terça-feira (11), Sabrina Sato, de 44 anos, mostrou que voltou com tudo à rotina fitness. A apresentadora publicou nos Stories uma foto na academia ao lado do personal Marcio Lui, exibindo o look esportivo preto escolhido para o treino. No registro, ela destacou o horário da atividade ao escrever: “Treino das 8h15”.

Nos últimos dias, Sabrina havia se afastado um pouco da rotina agitada para cuidar da filha Zoe, de 7 anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle, de 42. A menina enfrentou uma virose, e a apresentadora relatou nas redes o desafio de conciliar os cuidados com o descanso. “Ficamos recolhidas em casa esses dias, cuidando de uma virose que a Zozo pegou”, contou.

Veja também: Sabrina Sato sensualiza de Mulher-Gato e celebra o Halloween

A artista compartilhou ainda que Zoe, mesmo doente, queria manter os compromissos com as amigas. “Mãe, me deixa ir, eu vou de máscara, prometo que nem tusso…”, disse a pequena, segundo Sabrina, que preferiu mantê-la em casa.

Encerrando o relato, a apresentadora refletiu sobre o período de pausa ao lado da família. “No fim, esses dias foram um respiro… ficamos ainda mais grudadas”, afirmou, agradecendo o ator Nicolas Prattes, de 28 anos, pelo apoio e carinho.

O post Sabrina Sato deixa barriga definida à mostra durante treino matinal foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Sabrina Sato relata drama vivido após diagnóstico de câncer do pai: “Difícil”
Sabrina Sato

Sabrina Sato relata drama vivido após diagnóstico de câncer do pai: “Difícil”
Sabrina Sato elogia Nicole Bahls e lembra carreira no ‘Pânico’: “Era tanta humilhação”
Nicole Bahls

Sabrina Sato elogia Nicole Bahls e lembra carreira no ‘Pânico’: “Era tanta humilhação”

Compartilhe

Tags