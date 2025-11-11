O’hara Ravick se pronuncia sobre polêmica com Silvânia Aquino no Calcinha Preta
Silvânia Aquino anunciou oficialmente seu desligamento da banda Calcinha Preta, na noite desta última segunda-feira (10). A decisão da cantora foi comunicada através de uma nota publicada no Instagram, dias de especulações sobre possíveis desentendimentos nos bastidores.
A banda de forró eletrônico, que é considerada uma das maiores em atividade até hoje, conta atualmente com Daniel Diau, integrante desde os anos 1990, Bell Oliver, que está no grupo desde os anos 2010, e O’hara Ravick, que entrou em 2023 para substituir Paulinha Abelha, falecida em 2022.
A informação mais recente e divulgada na imprensa foi de que havia um suposto desentendimento entre as cantoras O’hara Ravick e Silvânia Aquino. Antes do início do desligamento da veterana, a equipe da novata divulgou uma nota oficial, negando veemente os rumores e reafirmando o bom relacionamento entre as artistas.
No comunicado, a equipe da cantora classificou as informações como falsas e destacou que as, então, parceiras de profissão, possuíam uma relação de respeito e profissionalismo dentro da banda. A nota também reforçou que ambas seguiam trabalhando juntas normalmente, e que não há qualquer tipo de conflito entre elas.
De acordo com a equipe, a propagação de notícias sem fundamento tem gerado interpretações equivocadas sobre a convivência das artistas, o que não corresponde à realidade. A nota destaca o compromisso com a verdade e o respeito ao público e aos profissionais envolvidos na banda Calcinha Preta.
