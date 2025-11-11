fechar
Marina Sena revela por que não pretende se casar com Juliano Floss

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/11/2025 às 13:55
A cantora Marina Sena, de 29 anos, abriu o jogo sobre sua visão de relacionamento e revelou que o casamento não faz parte de seus planos com o namorado Juliano Floss, de 21. Em entrevista recente, a artista afirmou: “Não me vejo nesse modelo. Na realidade, é mais imposto”, destacando que nem mesmo suas amigas demonstram interesse em se casar.

Ela contou que essa opinião também é influenciada pelas experiências das mulheres da família. “Minha mãe, minhas tias… se falar com elas: ‘Quer casar de novo?’. ‘Jamais! Deus que me livre’”, comentou.

O casal assumiu o namoro em julho de 2024, após meses de rumores. Desde então, a vida a dois atrai atenção nas redes. Em tom bem-humorado, Juliano contou como conquistou a cantora: “Eu danço mesmo, pelado às vezes”, brincou.

Encerrando o assunto, Marina Sena reforçou que vive uma fase de liberdade e autoconhecimento, sem se prender a rótulos ou tradições.

