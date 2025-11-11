Maria Beltrão compartilha fotos raras com o marido e celebra 13 anos de casamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A jornalista Maria Beltrão, de 54 anos, comemorou nesta terça-feira (11) seus 13 anos de casamento com o advogado Luciano Saldanha e encantou os seguidores ao compartilhar fotos raras do casal nas redes sociais.

Nas imagens, ela relembrou momentos marcantes da relação e se declarou com carinho: “13 anos de amor, da mais festiva rotina, de grude com o meu construtor de alegrias. Te amo tudo e sempre mais, Luciano Saldanha”.

A publicação, repleta de afeto e nostalgia, rapidamente recebeu inúmeras mensagens de fãs e amigos celebrando a união. Um dos comentários destacou: “Isso se chama amor, querida Maria e Lu!”, ao que a apresentadora respondeu com emojis de coração. Outra seguidora brincou pedindo para ser “adotada” pelo casal, e Maria entrou na onda com um divertido “sempre!”.

Maria Beltrão e Luciano Saldanha (Foto: Reprodução/Instagram)

Casados desde 2012, Maria e Luciano mantêm a vida pessoal longe dos holofotes, aparecendo juntos apenas em ocasiões especiais. A apresentadora, que comanda o programa É de Casa, é mãe de Ana, fruto de um relacionamento anterior, enquanto Luciano é pai de Maria Beatriz, também de outro casamento. Conhecida por seu bom humor e espontaneidade, Maria mostrou mais uma vez que, além do sucesso na TV, vive uma história de amor sólida e cheia de leveza fora das câmeras.

O post Maria Beltrão compartilha fotos raras com o marido e celebra 13 anos de casamento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.