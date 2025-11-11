fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Maria Beltrão compartilha fotos raras com o marido e celebra 13 anos de casamento

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/11/2025 às 17:08
Maria Beltrão compartilha fotos raras com o marido e celebra 13 anos de casamento
Maria Beltrão compartilha fotos raras com o marido e celebra 13 anos de casamento - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A jornalista Maria Beltrão, de 54 anos, comemorou nesta terça-feira (11) seus 13 anos de casamento com o advogado Luciano Saldanha e encantou os seguidores ao compartilhar fotos raras do casal nas redes sociais.

Nas imagens, ela relembrou momentos marcantes da relação e se declarou com carinho: “13 anos de amor, da mais festiva rotina, de grude com o meu construtor de alegrias. Te amo tudo e sempre mais, Luciano Saldanha”.

A publicação, repleta de afeto e nostalgia, rapidamente recebeu inúmeras mensagens de fãs e amigos celebrando a união. Um dos comentários destacou: “Isso se chama amor, querida Maria e Lu!”, ao que a apresentadora respondeu com emojis de coração. Outra seguidora brincou pedindo para ser “adotada” pelo casal, e Maria entrou na onda com um divertido “sempre!”.

Maria Beltrão e Luciano Saldanha (Foto: Reprodução/Instagram)

Casados desde 2012, Maria e Luciano mantêm a vida pessoal longe dos holofotes, aparecendo juntos apenas em ocasiões especiais. A apresentadora, que comanda o programa É de Casa, é mãe de Ana, fruto de um relacionamento anterior, enquanto Luciano é pai de Maria Beatriz, também de outro casamento. Conhecida por seu bom humor e espontaneidade, Maria mostrou mais uma vez que, além do sucesso na TV, vive uma história de amor sólida e cheia de leveza fora das câmeras.

O post Maria Beltrão compartilha fotos raras com o marido e celebra 13 anos de casamento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Caetano saúda os 77 anos de Maria Bethânia: "irmão e admirador"
VIVA A BAHIA

Caetano saúda os 77 anos de Maria Bethânia: "irmão e admirador"
ENCONTRO SEM PATRÍCIA POETA: MARIA BELTRÃO SUBSTITUIRÁ PATRÍCIA POETA, DIZ JORNALISTA ESPECIALIZADO EM NOTÍCIAS DOS FAMOSOS
NOTÍCIAS DOS FAMOSOS

ENCONTRO SEM PATRÍCIA POETA: MARIA BELTRÃO SUBSTITUIRÁ PATRÍCIA POETA, DIZ JORNALISTA ESPECIALIZADO EM NOTÍCIAS DOS FAMOSOS

Compartilhe

Tags