Ex-produtor de Gal Costa faz graves acusações contra viúva da cantora na web: “Trapaceou”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/11/2025 às 8:06
Gabriel Fischmann, ex-produtor de Gal Costa, usou suas redes sociais e fez um desabafo surpreendente em pleno dia em que o falecimento da cantora completou três anos, no último domingo (9).

Através do Instagram, o profissional fez críticas e acusações graves à empresária Wilma Petrillo, viúva da cantora, afirmando que ela “trapaceou, sujou, maculou” e teria prejudicado pessoas ao longo dos anos.

“Há 3 anos um país inteiro ficou conhecendo a sua cara de cão, de caos, de coice, de coisa ruim… até então, era apenas uma lenda baixa, o pavor isolado, um vulto escuro do showbiz, ser abjeto de bastidor underground da MPB…”, escreveu o ex-produtor de Gal Costa.

“Infelizmente, o pior, aquilo que todos nós temíamos, aconteceu e você mostrou quem é, e a finalidade a que veio; ao vivo, sem máscaras, em horário nobre, em páginas sinistras de periódicos que, se espremidas, pingariam sangue e lágrimas entre os caracteres…”, apontou Gabriel, que reforçou as acusações contra Wilma.

“Trapaceou”

“Prejudicou, trapaceou, golpeou, sujou, maculou… uma vida repleta de maldades, desacertos e tragédias! Certas coisas o tempo não pode apagar, o perdão não pode ser concedido e o ódio torna-se eterno… destruiu vidas ‘em vida’, impôs marcha fúnebre onde era ‘dança de alegria’, vetou o ‘ritual da inspiração’, tingiu de negro o que um dia foi azul…”, escreveu. “Que o inferno seja o lugar mais propício para ti nos dias em que o Xaxará do rei te varrer deste mundo”, concluiu Fischmann.

VEJA MAIS: Gal Costa: saiba como ficou o acordo entre viúva e filho da cantora na Justiça

