Após perder 60 Kg, MC Carol mostra antes e depois: ‘Me olho e fico incrédula’
Vivendo um momento de transformação, MC Carol, ícone do funk carioca, revelou que está se sentindo renovada desde que decidiu cuidar da saúde e passou por uma cirurgia bariátrica há três anos. A artista, conhecida por sucessos como “Minha Vó Tá Maluca”, já perdeu 60 kg e afirma que o processo mudou completamente sua relação com o corpo e com a vida. “Cheguei a quase 200 kg… fiz abdominoplastia, mastopexia e lipo de papada”, contou.
A cantora revelou que não segue dietas rigorosas, mas busca equilíbrio na alimentação. “Como quentinha fitness e cortei pão, mas não fiz nada drástico”, explicou. Mesmo sem frequentar academia, mantém caminhadas regulares no condomínio.
Com o apoio do marido, Cosme Santiago, MC Carol mantém o foco. “Evito chocolate e biscoito, mas ainda tenho doces sem açúcar”, disse.
Hoje, ela celebra o progresso e planeja novas cirurgias. “Minha autoestima ainda não está 100%, mas está bem melhor do que antes”, afirmou emocionada.
