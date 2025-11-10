Revelada a causa da morte de Ace Frehley, guitarrista do KISS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A causa da morte de Ace Frehley, lendário guitarrista e um dos fundadores do KISS, foi oficialmente divulgada. O músico, que faleceu em 16 de outubro aos 74 anos, teve a morte atribuída a um traumatismo craniano contuso provocado por uma queda grave em um estúdio, segundo informações confirmadas nesta segunda-feira (10) pelo portal TMZ. O laudo médico classificou o falecimento como acidental.

De acordo com o New Jersey Medical Examiner, órgão responsável pela perícia, Frehley sofreu uma fratura na parte posterior do crânio, além de um acidente vascular cerebral e um hematoma subdural, resultante do impacto. O guitarrista chegou a ser hospitalizado, mas a família decidiu desligar os aparelhos que o mantinham vivo após o agravamento do quadro clínico.

A morte do artista foi confirmada pela família no próprio dia 16, em um comunicado emocionado. “Estamos devastados e com o coração partido. Em seus últimos momentos, tivemos a sorte de cercá-lo de amor, orações e pensamentos de paz enquanto ele partia. Guardaremos para sempre sua risada, sua força e a generosidade que sempre teve com os outros”, dizia a nota.

Figura essencial na história do rock, Ace Frehley marcou época como guitarrista original do KISS, banda formada nos anos 1970. Seu estilo inconfundível e seus solos icônicos em faixas como Shock Me, Cold Gin e Detroit Rock City o consagraram como um dos grandes nomes do gênero. Mesmo após deixar o grupo, ele seguiu carreira solo, mantendo a admiração de fãs em todo o mundo e deixando um legado eterno para a música.