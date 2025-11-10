Débora Falabella revela por que parou de beber
A atriz Débora Falabella, de 46 anos, revelou que transformou completamente sua rotina em busca de mais equilíbrio e saúde. Em entrevista recente, ela contou que “praticamente não bebe mais” e que essas mudanças foram motivadas pelas exigências físicas e emocionais de sua peça Prima Facie, em cartaz há dois anos.
O espetáculo, no qual interpreta uma advogada vítima de violência sexual, exige concentração e resistência. “Não imaginava que a peça exigiria tanto de mim. Estou acostumada com palco, mas monólogo com esse volume de texto eu nunca tinha feito”, afirmou a atriz, que permanece quase duas horas no palco por sessão.
Falabella explicou que o trabalho intenso a levou a priorizar o bem-estar físico. “Preciso sempre estar fazendo exercício. Praticamente não bebo mais, não tomo aquele vinho que tomava no fim de semana. Virei realmente uma pessoa bem mais saudável”, contou.
Casada com o cineasta Fernando Fraiha, Débora é mãe de Nina, fruto de seu relacionamento com Chuck Hipolitho, e segue focada em manter corpo e mente alinhados para seguir firme nos palcos.
