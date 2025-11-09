Vera Fischer revela incômodo sobre fama de sex symbol: “Um fardo pra mim”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vera Fischer, que já foi eleita a Miss Brasil em 1969, também já posou pelada para a extinta revista Playboy. Apesar de ter se tornado musa das pornochanchadas, a atriz afirmou que não se identifica nesse lugar.

“Eu olho pra mim no espelho e não me acho sexy. Sexy é a Juliana Paes, a Camila Pitanga… Não é o físico, é a postura. É a voz, é como você anda, como se coloca. Tudo isso traz uma energia de sensualidade”, declarou a veterana, em entrevista ao jornal Extra.

“Eu boto um collant, tiro foto na frente do meu espelho em casa e aparecem milhões de pessoas falando: ‘Olha ela, linda, com mais de 70! Eu com 40 estou um bagulho (risos)’”, disse Vera Fischer. Sincera, a artista apontou, ainda, que o título de ‘sex symbol’ já foi visto como fardo para sua carreira.

“Um fardo pra mim”

“Mas esse título de sex symbol deixou de ser um fardo pra mim. Lá atrás, quando eu nem me considerava atriz e fazia as pornochanchadas, ficavam os seios de fora, o bumbum… Mas hoje, quando tenho que fazer uma personagem mais sensual, eu construo isso nela”, declarou ela.

