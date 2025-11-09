Aos 80 anos, Irene Ravache fala sobre sexo no casamento: ‘Eu acho impossível’
Irene Ravache, atriz, comentou abertamente sobre a sua vida sexual com o seu marido, o jornalista Edison Paes, com quem é casada há 54 anos, no programa Admiráveis Conselheiras, na última sexta-feira (7), no GNT.
“Então, o sexo na terceira idade. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Tem gente que sente falta, tem gente que não sente falta. São as coisas que eu leio. Eu acho impossível você ter, no meu caso, a mesma disposição, a mesma vontade, o mesmo tesão que você tinha antes. Agora eu tenho relatos de pessoas que não só fazem, como sentem muita falta”, desabafou ela, que tem 80 anos.
Durante a entrevista, Irene afirmou que nunca foi adepta de plásticas. Porém, em alguns momentos, se arrepende em não ter feito nenhuma intervenção.
“Eu sou míope, né? E eu achei que eu não estava enxergando direito. Tentei limpar ali o espelho, achei que não estava bom. Aí botei os óculos e vi que isso era o meu rosto, que tinha ficado marcado. Falei: olha, esse era um dos primeiros sinais de uma velhice”, revelou.
“Eu também não sabia como é que era ficar com isso, conviver com isso. E eu volto para as mulheres da minha família, para as minhas avós. Eu achava as minhas avós lindas. Sabe, colos confortáveis, pessoas amorosas. E eu falei assim: ‘será que eu vou saber conviver com isso?’ Tenho convivido. Tem dias que eu odeio. Tem dias que eu acho que eu fui idiota, que eu devia ter… Enfim, ter feito algumas interferências e que ficariam bacanas. Mas tem outros dias que eu acho que era para ficar assim mesmo. Ah, eu fui levando”, esclareceu.
