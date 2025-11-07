Suzane von Richthofen usa sucesso de Tremembé para faturar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a estreia de Tremembé, série do Prime Video, o nome de Suzane von Richthofen voltou aos holofotes. Condenada pelo assassinato dos pais em 2002, a ex-detenta decidiu reativar sua loja virtual, Su Entre Linhas, que estava parada desde dezembro de 2024. A página no Instagram, criada em 2023, reúne mais de 67 mil seguidores e agora traz novos produtos feitos à mão, como bolsas e chinelos personalizados.

Os itens produzidos por Suzane custam entre R$ 140 e R$ 150, além do frete. O retorno da loja coincidiu com o interesse crescente do público pela série, e a repercussão foi imediata.

Nos comentários, as opiniões se dividiram. “Não deixe ninguém impedir você de ir atrás do que quer!”, escreveu uma seguidora, enquanto outra ironizou: “Se deixar o chinelo virado, a mãe morre?”.

Outro personagem do caso, Daniel Cravinhos, hoje conhecido como Daniel Silva, também tenta reconstruir a vida. Cumprindo pena em regime aberto, ele trabalha com customização de motos e compartilha momentos ao lado da esposa, Carolina Andrade, nas redes sociais.

