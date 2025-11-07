fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Adriane Galisteu desabafa sobre rejeição da família de Ayrton Senna: “Nunca entrei em embate”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/11/2025 às 8:12
Adriane Galisteu desabafa sobre rejeição da família de Ayrton Senna: “Nunca entrei em embate”
Adriane Galisteu desabafa sobre rejeição da família de Ayrton Senna: “Nunca entrei em embate” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Adriane Galisteu relembrou o relacionamento com Ayrton Senna, em Meu Ayrton, série da HBO Max. A apresentadora abriu o coração sobre o velório do então namorado, em 1994, vítima de um trágico acidente em Ímola, na Itália.

“Nunca entrei em embate”

Em entrevista à revista Quem, ela contou que se deu conta do modo como havia sido tratada pela família do saudoso piloto após ver as imagens, dias depois. “Nunca entrei em um embate. Quando eu perdi o meu irmão e meu pai não tinha estrutura para lidar com isso. Não fazia terapia. Era uma relação nua e crua com a dor”, iniciou.

“Jamais entrei em debate porque pensava, ‘como é que eu vou discutir a dor de uma mãe perdendo um filho ou a dor de uma irmã perdendo um irmão?”. Vivi isso em casa também. Meu irmão tinha uma esposa que não era o amor da vida da minha mãe. Quem é mãe vai entender o que eu estou falando. É difícil acontecer de todo mundo gostar de todo mundo”, refletiu Adriane Galisteu.

“Acho que não se questiona isso. Não sou o tipo de mulher que faz esses embates. Sou de Áries, sou dura na queda, mas tem coisas que eu vou recuar e está tudo bem. Então, neste embate, eu não vou entrar”, afirmou ela.

O post Adriane Galisteu desabafa sobre rejeição da família de Ayrton Senna: “Nunca entrei em embate” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Adriane Galisteu esclarece motivação por trás do documentário de Ayrton Senna
Adriane Galisteu

Adriane Galisteu esclarece motivação por trás do documentário de Ayrton Senna
Saiba como vai funcionar o ‘Super Paiol’ em A Fazenda 17
A Fazenda

Saiba como vai funcionar o ‘Super Paiol’ em A Fazenda 17

Compartilhe

Tags