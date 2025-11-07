Adriane Galisteu desabafa sobre rejeição da família de Ayrton Senna: “Nunca entrei em embate”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adriane Galisteu relembrou o relacionamento com Ayrton Senna, em Meu Ayrton, série da HBO Max. A apresentadora abriu o coração sobre o velório do então namorado, em 1994, vítima de um trágico acidente em Ímola, na Itália.

“Nunca entrei em embate”

Em entrevista à revista Quem, ela contou que se deu conta do modo como havia sido tratada pela família do saudoso piloto após ver as imagens, dias depois. “Nunca entrei em um embate. Quando eu perdi o meu irmão e meu pai não tinha estrutura para lidar com isso. Não fazia terapia. Era uma relação nua e crua com a dor”, iniciou.

“Jamais entrei em debate porque pensava, ‘como é que eu vou discutir a dor de uma mãe perdendo um filho ou a dor de uma irmã perdendo um irmão?”. Vivi isso em casa também. Meu irmão tinha uma esposa que não era o amor da vida da minha mãe. Quem é mãe vai entender o que eu estou falando. É difícil acontecer de todo mundo gostar de todo mundo”, refletiu Adriane Galisteu.

“Acho que não se questiona isso. Não sou o tipo de mulher que faz esses embates. Sou de Áries, sou dura na queda, mas tem coisas que eu vou recuar e está tudo bem. Então, neste embate, eu não vou entrar”, afirmou ela.

