Marshawn Kneeland, jogador da NFL, é encontrado morto aos 24 anos; causa da morte é revelada

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 06/11/2025 às 17:08
O jogador da NFL Marshawn Kneeland, de 24 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira (6) no Texas, Estados Unidos. De acordo com o TMZ Sports, as autoridades tratam o caso como morte autoprovocada. O site afirma que o defensor do Dallas Cowboys teria tirado a própria vida após enfrentar uma crise relacionada à saúde mental.

O TMZ revelou que a namorada do atleta, Catalina, fez uma ligação à central de emergências na noite anterior, após receber uma mensagem de despedida. Preocupada, ela entrou em contato com o agente do jogador e alertou que Kneeland estava armado e enfrentava problemas psicológicos. Ainda segundo o portal, Catalina chegou a afirmar que temia que ele “colocasse fim em tudo”.

O Departamento de Polícia de Frisco (Frisco PD) confirmou ao site que policiais tentaram abordar o carro do atleta por uma infração de trânsito. Kneeland teria fugido, mas o veículo foi encontrado minutos depois, batido em uma via da região metropolitana de Dallas. As buscas continuaram até que, por volta da 1h30 da manhã, o corpo do jogador foi localizado dentro de um banheiro portátil, com um ferimento causado por disparo de arma de fogo.

Marshawn Kneeland havia estreado na NFL em 2024 e jogou 11 partidas pelo Dallas Cowboys, ficando de fora de seis devido a lesões.

O agente do atleta, Jonathan Perzley, lamentou publicamente a morte. Ele declarou ao TMZ Sports que estava devastado com a notícia e destacou a trajetória de Kneeland desde os tempos de Western Michigan até conquistar o sonho de atuar profissionalmente. Segundo Perzley, o jovem “colocou o coração em cada jogada, treino e momento em campo”, e sua perda representa “uma dor que mal pode ser expressa”.

[ALERTA: Caso você se identifique, tenha depressão ou pensamentos suicidas, procure apoio no Centro Voluntário à Vida pelo telefone 188]

