Filho de Ronaldo explica sobre ‘sigilo’ no namoro: “O que ninguém sabe, ninguém estraga”
Ronald, filho do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, abriu o jogo sobre o relacionamento com a advogada Raisha Palomaro, que dura cerca de três anos.
Em entrevista à revista Quem, o DJ foi sincero ao explicar o motivo pelo qual costuma evitar comentar publicamente sobre o romance. “Eu não sou muito de falar sobre meus relacionamentos, acho que o que ninguém sabe, ninguém estraga”, iniciou.
“Conheci a Raisha há uns dois ou três anos, e sempre foi tudo muito leve. A gente foi se aproximando, se conhecendo… confesso que dei uma enroladinha nela. Nove meses se passaram até eu, de fato, pedir ela em namoro”, disse o filho de Ronaldo.
Questionado sobre qual a característica que ele mais admira na namorada, Ronald foi objetivo: “A disciplina que ela tem consigo mesma. Ela coloca uma meta na cabeça e vai até o fim, faça sol ou chuva, esteja cansada ou de mau humor. Se ela se compromete com algo, cumpre. Isso, pra mim, é muito inspirador”, derreteu-se.
