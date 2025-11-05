Virginia Fonseca tentou ser musa do futebol antes de Zé Felipe e Vini Jr. e foi desclassificada; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Antes de se tornar uma das influenciadoras mais conhecidas do país, Virginia Fonseca, hoje com 26 anos, já teve uma ligação com o futebol. Aos 18, quando ainda morava em Governador Valadares (MG), ela representou o Esporte Clube Democrata no concurso Gata do Mineiro.

A lembrança foi trazida à tona por Giovanna Lima, ex-participante do BBB 24, que também competiu na edição de 2018 como musa do Cruzeiro. A nutricionista contou que, mesmo naquela época, Virginia já tinha grande popularidade. “Ela já tinha 500 mil seguidores e, em dois dias, recebeu 57 mil votos. Não tinha concorrência”, comentou.

Veja também: Jornalista da Globo detona Dona de Mim: ‘Maçante’

Apesar da boa colocação, Virginia foi desclassificada por não comparecer à semifinal, pois estava em Londrina (PR) gravando vídeos com o então namorado Rezende.

O título acabou ficando com Gleisy Marques, representante do Tombense, enquanto candidatas do Atlético-MG e do Villa Nova chegaram à final.

O post Virginia Fonseca tentou ser musa do futebol antes de Zé Felipe e Vini Jr. e foi desclassificada; entenda foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.