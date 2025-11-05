Virginia Fonseca tentou ser musa do futebol antes de Zé Felipe e Vini Jr. e foi desclassificada; entenda
Clique aqui e escute a matéria
Antes de se tornar uma das influenciadoras mais conhecidas do país, Virginia Fonseca, hoje com 26 anos, já teve uma ligação com o futebol. Aos 18, quando ainda morava em Governador Valadares (MG), ela representou o Esporte Clube Democrata no concurso Gata do Mineiro.
A lembrança foi trazida à tona por Giovanna Lima, ex-participante do BBB 24, que também competiu na edição de 2018 como musa do Cruzeiro. A nutricionista contou que, mesmo naquela época, Virginia já tinha grande popularidade. “Ela já tinha 500 mil seguidores e, em dois dias, recebeu 57 mil votos. Não tinha concorrência”, comentou.
Veja também: Jornalista da Globo detona Dona de Mim: ‘Maçante’
Apesar da boa colocação, Virginia foi desclassificada por não comparecer à semifinal, pois estava em Londrina (PR) gravando vídeos com o então namorado Rezende.
O título acabou ficando com Gleisy Marques, representante do Tombense, enquanto candidatas do Atlético-MG e do Villa Nova chegaram à final.
O post Virginia Fonseca tentou ser musa do futebol antes de Zé Felipe e Vini Jr. e foi desclassificada; entenda foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.