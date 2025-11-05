Nudes de Kendall Jenner agitam as redes sociais
Kendall Jenner voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais nesta quarta-feira (5), ao compartilhar uma sequência de fotos que deixou os fãs em polvorosa. Nas imagens, feitas na praia, a modelo de 31 anos aparece completamente nua, exibindo naturalidade e confiança diante das câmeras.
As publicações foram feitas poucos dias após o aniversário de Kendall e incluíram registros da comemoração intimista, com momentos ao lado da irmã Kylie Jenner, de 28 anos. A repercussão foi imediata: Khloé Kardashian, de 41, comentou que a irmã é “a perfeição humana”, enquanto Yolanda Hadid, mãe das modelos Bella e Gigi, desejou feliz aniversário à estrela.
Nos comentários, fãs elogiaram a ousadia e a beleza da modelo. “Fico me perguntando como é saber que se é tão linda”, escreveu uma seguidora. Outra destacou: “Ohh, estar nu numa praia. Que sensação!”.
Reconhecida como uma das personalidades mais influentes da moda, Kendall construiu uma carreira sólida desfilando para marcas como Chanel, Versace e Balmain, além de estampar capas de revistas como Vogue e Harper’s Bazaar. Com atitude e autenticidade, ela reafirma sua força no mundo fashion e nas redes, onde cada clique vira assunto global.
