Ju Isen faz revelações após aplicar colágeno íntimo: “Faz diferença”
Clique aqui e escute a matéria
Ju Isen, lembrada até hoje pela grande repercussão no Carnaval de 2017, após ter mostrado o próprio ânus ao vivo para o Brasil durante a transmissão na RedeTV!, afirmou que incluiu aplicações de colágeno íntimo em sua rotina de cuidados pessoais.
A influenciadora digital contou que realiza o procedimento a cada seis meses em uma clínica de estética em São Paulo, e que existem alguns benefícios além de ser visualmente falando.
“Faz diferença”
Ju Isen afirma que o resultado trouxe sensações positivas. “Percebi que o procedimento trouxe mais conforto e sensibilidade. É um cuidado que muita gente ainda tem vergonha de falar, mas que faz diferença na autoconfiança e até na forma como a gente se relaciona com o próprio corpo”, disse.
Além disto, a influenciadora também observou mudanças na forma como as mulheres se relacionam nas redes sociais, e disse acreditar que o meio digital é marcado, atualmente, por cobranças que envolvem aparência, maternidade e envelhecimento.
“Sinto que depois dos 30 as redes sociais ficaram mais tóxicas. As críticas vêm mais das mulheres do que dos homens. É como se existisse uma cobrança para estar sempre igual a alguém, ter o corpo perfeito, ser mãe, ser jovem o tempo todo. Hoje aprendi a me blindar disso e a cuidar de mim do meu jeito”, refletiu Ju Isen.
VEJA MAIS: Ju Isen posa de lingerie após mais de 50 plásticas
O post Ju Isen faz revelações após aplicar colágeno íntimo: “Faz diferença” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.