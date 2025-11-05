Jornalista da Globo detona Dona de Mim: ‘Maçante’

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 05/11/2025 às 7:08
A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, deu nota zero para o enredo da pequena Sofia (Elis Cabral), em Dona de Mim. A jornalista classificou a história como “maçante”.

“Nota zero para o enredo da disputa por Sofia em Dona de Mim, que anda maçante. As situações envolvendo a relação da menina com Leona estão muito parecidas. Agora, ela até resolveu ser babá de novo!”, disparou.

Nos comentários, os internautas concordaram com a opinião da colunista. “Depois que o Abel morreu, a novela não foi mais a mesma”, “Novela começou muito boa… mas já está enrolando”, “Nossa com certeza, um zero bem merecido, está muito chato isso, a Leona não consegue progredir na carreira por causa da barreira chamada Sofia, esse enredo está chatíssimo”, foram alguns comentários.

Não é a primeira vez que Anna Luiza Santiago detona Dona de Mim. Em agosto, ela também deu nota zero para a trama de Ayla (Bel Lima), perseguida na época pelo doador de sêmen, fundamental para sua gravidez.

“Nota zero para o tom de humor na trama de Ayla em Dona de Mim. Para não ser reconhecida pelo doador de sêmen, ela apareceu com um disfarce exagerado e agiu como uma garota boba. O tema é interessante e merecia outro tratamento”, desabafou.

