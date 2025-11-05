Ex-Ídolo é detido após suposto ato sexual com menor de idade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O músico Randy Madden, de 45 anos, conhecido por sua participação na oitava temporada do American Idol, foi preso nos Estados Unidos sob graves acusações. Ele é suspeito de envolvimento sexual com uma menor de idade e enfrenta diversos processos judiciais.

De acordo com informações do TMZ, as acusações incluem “relação sexual ilícita, penetração anal e genital com objeto estranho, envio de material nocivo e tentativa de dissuadir uma testemunha”. Os documentos judiciais apontam que o suposto crime teria ocorrido entre julho e setembro deste ano.

O artista foi formalmente indiciado em 3 de novembro e declarou-se inocente de todas as acusações. Após o pagamento de uma fiança de 100 mil dólares, ele foi liberado no dia seguinte.

Em 2009, Randy Madden participou do American Idol e chegou a se apresentar com Livin’ On a Prayer, do Bon Jovi, mas acabou eliminado pelos jurados.

