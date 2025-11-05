fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 05/11/2025 às 13:35
Ex-BBB Paulinha Leite celebra alta de Ethan após UTI: “Chorei muito”
Dez dias após dar à luz Luz e Ethan, a ex-BBB Paulinha Leite abriu o coração nas redes sociais ao recordar o parto e a recuperação dos filhos. O menino precisou ficar na UTI logo após o nascimento, mas a influenciadora comemorou que ele já está em casa com a irmã.

Nos stories, Paulinha contou que viveu momentos de tensão no dia 25 de outubro, quando os bebês chegaram com 37 semanas de gestação. “Senti uma paz de cara, mas logo depois fiquei muito nervosa… via pediatras, enfermeiras falando da temperatura e saturação dele”, lembrou.

A mamãe descreveu Luz como cheia de energia desde a gestação. “Ela não parava nunca. Aqui fora segue a mesma coisa, é espevitada e já mostra que tem personalidade”, disse. Já sobre Ethan, brincou: “Ele puxou para o pai, é mais calmo, paciente, está tudo lindo”.

Ao relembrar a chegada do filho em casa, Paulinha se emocionou: “Eu chorei muito quando escutei a palavra ‘alta’. Foi uma paz que eu nunca senti na vida”.

