Melhor amigo de Virginia Fonseca revela o que pensa sobre namoro dela com Vini Jr.
Clique aqui e escute a matéria
Hebert Gomes, melhor amigo de Virginia Fonseca, abriu o jogo sobre o relacionamento da influenciadora digital com o jogador Vini Jr., nesta última segunda-feira (3).
Em entrevista à revista Quem, o influenciador digital assegurou estar apoiando o novo relacionamento da apresentadora do Sabadou, do SBT. “Eu estou amando, porque o Vini é um fofo, eu acho ele super gente boa. Fui lá três vezes, fiquei na casa dele, enfim… Espero muito que dê certo”, iniciou.
“Torço pela felicidade da minha amiga, é claro, porque ela, mais do que ninguém, ajudou a transformar a minha vida. Então, sou muito grata a ela, eternamente, e espero muito que dê certo, os dois são fofos e amo eles”, apontou Hebert Gomes.
Quando questionado, ele garantiu que Virginia Fonseca estar vivendo uma paixão com o atleta do Real Madrid. “Acredito que sim, viu? Não tem como eu falar, realmente, do sentimento dela, mas, pelo que ela me fala, acredito que ela está bem apaixonada por ele”, declarou ele.
VEJA MAIS: Reação da mãe de Virginia Fonseca ao namoro da filha com Vini Jr. repercute nas redes
O post Melhor amigo de Virginia Fonseca revela o que pensa sobre namoro dela com Vini Jr. foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.