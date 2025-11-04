fechar
Isabella Scherer se explica após ser detonada nas redes sociais por oferecer vaga de auxiliar de cozinha com salário de R$ 1.800

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/11/2025 às 17:04
A empresária e chef Isabella Scherer, de 29 anos, comentou nesta terça-feira (4) as críticas recebidas após viralizar um anúncio de emprego da confeitaria Scherbi’s, oferecendo o cargo de auxiliar de cozinha com salário de R$ 1.800. A repercussão negativa levou a influenciadora a explicar o contexto da publicação.

Isabella contou que o anúncio é antigo, feito quando a confeitaria ainda estava em seus primeiros meses de funcionamento, em maio de 2025. Segundo ela, o trecho divulgado nas redes não mostrava informações sobre os benefícios.

“A vaga em questão também foi oferecida dentro dessas regras, com registro, benefícios e condições previstas em lei. Quando abrimos a Scherbi’s, fizemos questão de pesquisar e contratar uma consultoria de RH/Jurídica que sugeriu a remuneração de cada vaga conforme prática do mercado e leis trabalhistas”, afirmou.

A campeã do MasterChef explicou que, com o crescimento da empresa, houve mudanças na organização interna e na valorização da equipe. “Temos as funções mais bem definidas e com diversos níveis de cargos e remunerações, com processos mais maduros, e uma estrutura organizacional que reflete nossa evolução”, disse.

Para Isabella, a repercussão serviu como aprendizado. Ela afirmou que pretende manter um diálogo aberto com o público e com seus funcionários. “Como empreendedora, estou comprometida em evoluir de forma responsável, valorizando cada pessoa que faz parte do meu time, e mantendo uma relação justa e transparente. Esse diálogo é importante e faz parte do crescimento de qualquer empresa. Sigo aberta a ouvir, aprender e fazer melhor, sempre com respeito por todos”, finalizou.

Post de Isabella Scherer (Foto: Reprodução/Instagram)
