Daniel Rangel exibe tanquinho em praia carioca

Aos 30 anos, Daniel Rangel chamou atenção ao compartilhar nas redes sociais uma foto aproveitando o dia de sol em uma praia do Rio de Janeiro. O ator, conhecido por sua versatilidade, está escalado para viver o protagonista da novela vertical Tudo Por Uma Segunda Chance, nova produção da Globo que promete inovar na forma de contar histórias.

Na trama, ele será Lucas, um jovem envolvido em um triângulo amoroso com as personagens de Jade Picon e Débora Ozorio.

O folhetim, dirigido por Adriano Melo, marca uma nova parceria entre o ator e o diretor, que já haviam trabalhado juntos em Família é Tudo.

Paralelamente às gravações, Daniel se dedica ao projeto autoral Sonho Meu?, voltado para o público digital. Nas palavras do ator, “a ideia é conversar com pessoas sobre o que realmente move suas vidas”. As gravações da primeira temporada ocorreram em dez cidades da região Sudeste, mostrando o lado mais humano e curioso do artista.

