fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Autor mostra suposta calcinha de Cravinhos da prisão: ‘Apresentar provas’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/11/2025 às 14:28
Autor mostra suposta calcinha de Cravinhos da prisão: ‘Apresentar provas’
Autor mostra suposta calcinha de Cravinhos da prisão: ‘Apresentar provas’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, usou as redes sociais para demonstrar indignação com sua representação na série Tremembé. O ex-presidiário afirmou que a produção divulgou “mentiras” e se mostrou especialmente incomodado com uma cena em que seu personagem, vivido por Kelner Macêdo, aparece usando uma calcinha preta supostamente presenteada por um namorado na prisão.

A polêmica ganhou força após as declarações do jornalista e roteirista Ullisses Campbell, autor do livro Tremembé, o presídio dos famosos, que inspirou a série. Ele rebateu as críticas de Cravinhos e afirmou possuir evidências que sustentam o conteúdo exibido.

Veja também: Com corpo 90% tatuado, ex-engenheiro faz sucesso com conteúdo adulto: “Achei uma mina de ouro”

Nas redes sociais, Campbell defendeu a apuração feita. “No jornalismo, um testemunho gravado não basta para publicar uma história. Muitas vezes é necessário apresentar provas materiais”, escreveu.

A controvérsia segue repercutindo entre o público, reacendendo o debate sobre os limites entre ficção e realidade em produções baseadas em crimes reais.

O post Autor mostra suposta calcinha de Cravinhos da prisão: ‘Apresentar provas’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags