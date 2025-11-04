Adriane Galisteu rebate rumores sobre família de Ayrton Senna: “Nunca conseguiram me apagar”

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/11/2025 às 7:40
Adriane Galisteu lança, nesta próxima sexta-feira (6), o documentário Meu Ayrton, Por Adriane Galisteu, na HBO Max, que promete revelar detalhes inéditos sobre Ayrton Senna (1960-1994).

Em entrevista ao portal Metrópoles, a apresentadora de A Fazenda 17 ressaltou que é impossível apagar os 405 dias que viveu ao lado do saudoso piloto de Fórmula 1, e explicou que o objetivo de seu documentário não é responder a família do ex-namorado, apesar dos rumores.

“Nunca conseguiram me apagar”

“Eles nunca conseguiram, ninguém nunca conseguiu, porque isso não se apaga. Por mais que quisessem, jamais conseguiriam [me apagar]”, disse Adriane Galisteu. “Eu estou contando essa história pleníssima, a pedido do público, e tendo a chance de contar um [lado do] Ayrton tão genial quanto o das pistas”, acrescentou.

“O homem que foi tratado a vida inteira como ídolo, e que tinha a vida aos seus pés, também tinha dores. E também tinha um coração tão grande quanto ele era genial nas pistas, porque ele era muito maior como homem que como tri-campeão mundial”, completou.

