Zezé Motta revela ter sofrido abusos na infância: “Percebi mais tarde”

Zezé Motta abriu o coração e desabafou sobre abusos sofridos na infância e adolescência.

Em entrevista à revista Quem, a atriz veterana apontou que “toda mulher já sofreu algum tipo de violência”, e detalhou como as violências ocorreram com ela no passado.

“Percebi mais tarde”

“Na minha vida, aconteceu na adolescência. Aquela coisa de primo adolescente. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, mais tarde eu percebi que era um abuso”, disse Zezé Motta. “Quando eu era criança, tinha um primo que me colocava no colo para dar comidinha na boca e me bolinava. Ele se aproveitava da situação, mas, para todo mundo, ele estava cuidando de mim. Ele abusava de mim quando eu tinha 6 anos de idade”, relembrou ela.

A atriz ainda desabafou sobre a dificuldade de combater a violência contra a mulher. “Estamos no século 21 e isso ainda acontece. O homem vai à lua, a ciência faz uma série de descobertas, mas tem departamentos que continuam iguais. O lado ‘animal’ do homem continua”, afirmou Motta.

