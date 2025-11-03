Viúva de Leandro revela que abandonou carreira de modelo a pedido do cantor: “Virou ordem”
Andréa Mota, viúva do cantor Leandro, que formava dupla com o irmão, Leonardo, surpreendeu ao confessar que quase abandonou a carreira de modelo a pedido do então marido, que morreu em 1998.
“Virou ordem”
Em entrevista ao jornal Extra, a famosa detalhou a situação. “Quando a gente casa vira um só. Então, o pedido do Leandro acabou virando uma ordem. Eu deixei de ser modelo por volta dos meus 20 anos de idade, mas na época não me incomodou“, iniciou.
“Recentemente, quando Lyandra me ofereceu o ensaio, achei super legal, mas veio muita coisa na minha mente. Tem sido legal me ver atuando em frente às câmeras”, declarou a viúva de Leandro. Andréa Mota refletiu sobre sua autoestima, em meio a busca pela carreira de influenciadora.
“É claro que ainda há dias que acordo, olho no espelho, e falo: ‘Hoje, não estou com muita graça’. Mas há dias que vejo de novo e digo: ‘Nossa, estou gata. Vou até para a rua mostrar que estou bem’ (risos). Estou com 51 anos e estou ótima. Tenho que fazer mesmo umas fotos, incentivar as pessoas a fazer o mesmo”, disse ela.
