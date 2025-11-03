Viúva de Leandro revela que abandonou carreira de modelo a pedido do cantor: “Virou ordem”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Andréa Mota, viúva do cantor Leandro, que formava dupla com o irmão, Leonardo, surpreendeu ao confessar que quase abandonou a carreira de modelo a pedido do então marido, que morreu em 1998.

“Virou ordem”

Em entrevista ao jornal Extra, a famosa detalhou a situação. “Quando a gente casa vira um só. Então, o pedido do Leandro acabou virando uma ordem. Eu deixei de ser modelo por volta dos meus 20 anos de idade, mas na época não me incomodou“, iniciou.

“Recentemente, quando Lyandra me ofereceu o ensaio, achei super legal, mas veio muita coisa na minha mente. Tem sido legal me ver atuando em frente às câmeras”, declarou a viúva de Leandro. Andréa Mota refletiu sobre sua autoestima, em meio a busca pela carreira de influenciadora.

“É claro que ainda há dias que acordo, olho no espelho, e falo: ‘Hoje, não estou com muita graça’. Mas há dias que vejo de novo e digo: ‘Nossa, estou gata. Vou até para a rua mostrar que estou bem’ (risos). Estou com 51 anos e estou ótima. Tenho que fazer mesmo umas fotos, incentivar as pessoas a fazer o mesmo”, disse ela.

VEJA MAIS: Zé Felipe assombra ao revelar que filha conversa com Leandro

O post Viúva de Leandro revela que abandonou carreira de modelo a pedido do cantor: “Virou ordem” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.