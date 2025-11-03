Mãe de Virginia rebate crítica depreciativa ao namoro da influenciadora com Vini Jr.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após o término do casamento de Virginia Fonseca com Zé Felipe e o início do relacionamento com Vini Jr., a influencer tem sido alvo de ataques nas redes sociais. Em resposta, a mãe da artista, Margareth Serrão, destacou as qualidades da filha, elogiando seu caráter e postura. “Amor ela tem de sobra, fé imensa, dignidade nas alturas, beleza você sabe, responsabilidade intacta, autoestima no teto, felicidade também nem preciso comentar, né?”, escreveu.

Zé Felipe se declara para Ana Castela: 'Amo você'

No fim de semana, Margareth acompanhou Virginia na Espanha, onde prestigiou Vini Jr. na partida do Real Madrid contra o Valencia. Foi a primeira vez que a influencer esteve presente no estádio do namorado desde que o romance se tornou público.

Além disso, o cantor Danilo Nascimento, de 39 anos, esclareceu rumores sobre seu relacionamento com Margareth e garantiu: “Não preciso de um centavo da namorada”, negando qualquer interesse financeiro na parceria.

O posicionamento da mãe e os desabafos de Danilo reforçam a defesa da integridade e independência das figuras envolvidas.

