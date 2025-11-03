Erika Januza fala sobre amor-próprio após fim de noivado com produtor
Erika Januza usou as redes sociais e provocou reflexão entre os milhares de seguidores ao falar sobre liberdade, amor-próprio e a pressão que a sociedade impõe às mulheres.
Através do Instagram, a artista detalhou sua percepção acerca do assunto após o fim de seu noivado com o produtor José Júnior, que se tornou público em julho. “Nossa sociedade costuma taxar uma mulher que está solteira como se ela estivesse sempre à procura de um homem, e quando está ao lado de alguém, logo acham que existe algo. Mas é muito importante lembrar que a gente não precisa de ninguém para ser feliz”, declarou.
“Antes de amar qualquer pessoa a gente tem que se amar. Uma mulher solteira não necessariamente está buscando um homem e nem todo homem que você vê ao lado dela quer dizer que existe um relacionamento”, afirmou Erika Januza.
Em tempo, desde o término do noivado, Erika Januza foi vista recentemente com o cantor Arlindinho, e alimentaram rumores de que estariam vivendo um affair, o que não foi procedido por ambas as partes até hoje, apesar dos indícios.
