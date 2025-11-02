Atriz cega de Caras e Bocas expõe preconceito que sofria nos bastidores: “Não me queriam ali”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Danieli Haloten é lembrada até hoje pelo público por ter sido um dos destaques da novela Caras e Bocas (2009), da Globo. Na trama, a atriz, que possui deficiência visual, interpretou Anita.

Todavia, a artista expôs os bastidores da trama de Walcyr Carrasco, atualmente em cartaz no Globoplay Novelas, e revelou que não foi bem tratada, enfrentando situações constrangedoras e falta de acolhimento.

“Não me queriam ali”

Em entrevista à revista Caras, Danieli Haloten contou que costumava ouvir reclamações de funcionários sobre a presença de seu cão-guia, o que tornou o ambiente bastante constrangedor. “A maioria dos atores me tratava muito bem, mas o pessoal da produção não queria que eu estivesse ali”, lamentou.

Após Caras e Bocas, a atriz contou que não conseguiu mais emplacar oportunidades na área artística. “Sempre me falavam: ‘Mas você já fez personagem cega’, ‘Já teve uma personagem cega na última novela’. Como se isso significasse que eu não pudesse interpretar qualquer outro papel”, desabafou.

