Yuri Lima chora ao falar de Nala e revela motivo da aposentadoria
Após o fim do relacionamento com Iza, o jogador Yuri Lima abriu o coração sobre um novo momento de sua vida. Em entrevista à ESPN, ele revelou que a decisão de se afastar do futebol foi motivada pelo desejo de estar mais presente na criação da filha. “A decisão foi totalmente minha, eu queria realmente ficar com ela. Família é a coisa mais importante que tem”, declarou.
Durante a conversa, Yuri não conteve as lágrimas ao falar sobre a menina. “Desde que ela nasceu, virei chorão. Minha filha é a coisa mais importante pra mim. Ela me faz querer melhorar em todas as áreas da vida”, disse emocionado.
O atleta contou que pretende retomar a carreira em breve. “Tenho o desejo de retornar ao futebol. É a paixão da minha vida e do meu pai. Estou me preparando para isso”, afirmou.
Por fim, o ex-jogador comentou sobre a exposição gerada pelo antigo relacionamento. “É indiscutível o tamanho dela. Tento levar numa boa, mas prefiro uma vida mais tranquila”, completou.
