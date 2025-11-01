Tati Minerato, musa da Grande Rio, revela seus segredos para manter as curvas e o corpo sarado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sempre elogiada pelo físico impecável, Tati Minerato, musa da Grande Rio, contou como mantém as curvas e o corpo definido. Há oito anos, ela é adepta do Crossfit, prática que começou em 2017 para ganhar resistência durante os ensaios e desfiles de carnaval. O resultado veio rápido. Além do condicionamento que buscava, Tati se surpreendeu com a transformação estética.

Com 1,67 m de altura, 64 kg, 100 cm de quadril, 95 de busto e 69 de cintura, ela treina seis vezes por semana e intercala as atividades com duas ou três sessões de musculação. “O Crossfit me ajuda demais. A musculação entra apenas para lapidar os músculos”, explica.

Tati Minerato (Foto: Leandro Muller)

O segredo, porém, não está só na academia. Tati também aposta no equilíbrio alimentar. “Amo comer bem e provar comidas típicas quando viajo, mas no dia a dia escolho opções leves e saudáveis. Se exagero, compenso com frutas, fibras, proteínas e muita água”, revela.

Focada no carnaval, a musa tem uma nova meta: diminuir o percentual de gordura, atualmente em 16%. “Quero chegar ainda mais definida na avenida”, afirma, mostrando que disciplina e prazer podem caminhar juntos quando o assunto é boa forma.

Tati Minerato (Foto: Leandro Muller)

