Reprises imperdíveis: 4 novelas da Globo voltam a ser exibidas em novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Novembro promete aos fãs de novelas clássicas da Globo momentos de nostalgia e maratona de grandes histórias. A emissora e o Globoplay preparam o retorno de quatro produções que marcaram época, seja com tramas históricas, dramas intensos ou personagens inesquecíveis.

Confira a seguir o que volta à telinha neste mês:

1. Rainha da Sucata (1990) – Vale a Pena Ver de Novo

Estreando no dia 3 de novembro, a trama de Silvio de Abreu, dirigida por Jorge Fernando e estrelada por Regina Duarte, substitui A Viagem na faixa vespertina. A novela acompanha Maria do Carmo Pereira, uma nova-rica que enfrenta a hostilidade da alta sociedade paulistana, em especial Laurinha Albuquerque Figueroa (Glória Menezes). Entre amores e acordos de negócios, Maria do Carmo lida com rivalidades e personagens memoráveis, como a destemida Dona Armênia (Aracy Balabanian). O elenco ainda inclui nomes como Tony Ramos, Nicette Bruno, Daniel Filho, Renata Sorrah, Antonio Fagundes, Claudia Raia, Maurício Mattar e muitos outros.