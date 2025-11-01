Reprises imperdíveis: 4 novelas da Globo voltam a ser exibidas em novembro
Novembro promete aos fãs de novelas clássicas da Globo momentos de nostalgia e maratona de grandes histórias. A emissora e o Globoplay preparam o retorno de quatro produções que marcaram época, seja com tramas históricas, dramas intensos ou personagens inesquecíveis.
Confira a seguir o que volta à telinha neste mês:
1. Rainha da Sucata (1990) – Vale a Pena Ver de Novo
Estreando no dia 3 de novembro, a trama de Silvio de Abreu, dirigida por Jorge Fernando e estrelada por Regina Duarte, substitui A Viagem na faixa vespertina. A novela acompanha Maria do Carmo Pereira, uma nova-rica que enfrenta a hostilidade da alta sociedade paulistana, em especial Laurinha Albuquerque Figueroa (Glória Menezes). Entre amores e acordos de negócios, Maria do Carmo lida com rivalidades e personagens memoráveis, como a destemida Dona Armênia (Aracy Balabanian). O elenco ainda inclui nomes como Tony Ramos, Nicette Bruno, Daniel Filho, Renata Sorrah, Antonio Fagundes, Claudia Raia, Maurício Mattar e muitos outros.