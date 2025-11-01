A tragédia familiar que abalou a vida de Sula Miranda: ‘Muito atacada’
A cantora Sula Miranda voltou a falar sobre um dos capítulos mais dolorosos de sua vida: a morte trágica do ex-marido, o empresário Luís Flávio Rocha, com quem foi casada entre 1983 e 1990. Em entrevista recente, a artista desabafou sobre as críticas que recebeu na época e como enfrentou o julgamento público após o suicídio do companheiro. “Foi muito difícil, porque a imprensa julga”, disse emocionada.
Durante sua participação no programa Sabadou, apresentado por Virginia Fonseca, Sula contou que o episódio marcou profundamente sua trajetória pessoal e profissional. “No auge, com 26 anos, tinha acabado de me casar, aconteceu uma tragédia na minha vida: o meu marido se suicidou”, relembrou.
A cantora relatou que, além da dor da perda, sofreu com a exposição e os ataques. “Eu era recém-casada e pensava: ‘Como vou explicar uma coisa que não fui eu quem decidiu?’”, contou. Segundo ela, o trabalho foi essencial para seguir em frente. “Graças a Deus, para mim, o melhor amigo é o tempo, porque ele passa e mostra quem você é e a que você veio”, afirmou.
Sula Miranda destacou que o período foi cercado por turbulências, mas que aprendeu a transformar a dor em aprendizado e resiliência, encontrando força na fé e no passar dos anos.
