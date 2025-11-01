A tragédia familiar que abalou a vida de Sula Miranda: ‘Muito atacada’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Sula Miranda voltou a falar sobre um dos capítulos mais dolorosos de sua vida: a morte trágica do ex-marido, o empresário Luís Flávio Rocha, com quem foi casada entre 1983 e 1990. Em entrevista recente, a artista desabafou sobre as críticas que recebeu na época e como enfrentou o julgamento público após o suicídio do companheiro. “Foi muito difícil, porque a imprensa julga”, disse emocionada.

Durante sua participação no programa Sabadou, apresentado por Virginia Fonseca, Sula contou que o episódio marcou profundamente sua trajetória pessoal e profissional. “No auge, com 26 anos, tinha acabado de me casar, aconteceu uma tragédia na minha vida: o meu marido se suicidou”, relembrou.

Leia também: Sula Miranda é roubada por gangue da bicicleta em SP

A cantora relatou que, além da dor da perda, sofreu com a exposição e os ataques. “Eu era recém-casada e pensava: ‘Como vou explicar uma coisa que não fui eu quem decidiu?’”, contou. Segundo ela, o trabalho foi essencial para seguir em frente. “Graças a Deus, para mim, o melhor amigo é o tempo, porque ele passa e mostra quem você é e a que você veio”, afirmou.

Sula Miranda destacou que o período foi cercado por turbulências, mas que aprendeu a transformar a dor em aprendizado e resiliência, encontrando força na fé e no passar dos anos.

O post A tragédia familiar que abalou a vida de Sula Miranda: ‘Muito atacada’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.