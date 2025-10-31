fechar
Vittor Fernando descreve momentos de terror após ser baleado no Rio de Janeiro: ‘Bala estilhaçou e foi parar dentro do coração’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 31/10/2025 às 17:45
Vittor Fernando descreve momentos de terror após ser baleado no Rio de Janeiro: ‘Bala estilhaçou e foi parar dentro do coração’
Vittor Fernando descreve momentos de terror após ser baleado no Rio de Janeiro: 'Bala estilhaçou e foi parar dentro do coração'

Os influenciadores e atores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes ainda se recuperam do ataque sofrido em Itatiaia, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (24). Pela primeira vez, Vittor se pronunciou nas redes sociais e contou detalhes do susto que quase lhe custou a vida, emocionando seguidores com seu relato.

Segundo ele, uma bala estilhaçou perto do peito e foi parar dentro do coração, enquanto outro tiro atravessou sua perna. Além disso, ele precisou acompanhar o momento em que Gabriel foi atingido no braço. “Nunca vivi dias tão assustadores… Eu vi a morte de perto, bem perto mesmo…”, escreveu Vittor.

“O que eu e Gabriel fizemos para merecer isso? Nada. Simplesmente paramos o carro, carro esse que foi baleado com mais de 13 tiros, dando perda total. Então pensa, poderia ter sido muito pior, né? Eu não acreditava em milagres, mas hoje, com a notícia de que eu vou sair da UTI, definitivamente, eu acredito!”, destacou o influenciador.

Apesar da gravidade, o casal já não corre risco e segue em recuperação. Vittor aproveitou para refletir sobre a situação da violência no Brasil e agradeceu pelo apoio recebido: “O que quero dizer é que, passamos por momentos horríveis e inimagináveis, mas estamos fora de risco já, nos recuperando, dia após dia… E fica uma pergunta na minha cabeça: até quando nós, brasileiros, vamos sobreviver assim? Obrigado pelas orações e energias positivas. Tive que gastar 5 das minhas 7 vidas, mas já, já estou de volta!”, acrescentou.

Relato de Vittor Fernando (Foto: Reprodução/Instagram)

Entenda o que aconteceu

O caso aconteceu quando o casal parou em um posto de combustíveis no bairro Penedo, em Itatiaia. Um homem se aproximou e atirou várias vezes contra o carro. Momentos depois, ele reapareceu e efetuou novos disparos. A Polícia Civil confirmou que Vittor foi atingido na perna e perto do peito, enquanto Gabriel sofreu ferimento no braço.

