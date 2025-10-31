Graciele Lacerda fala sobre maternidade e planos de ter mais filhos com Zezé Di Camargo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Graciele Lacerda abriu o coração sobre a maternidade, durante interação com seus milhares de seguidores nas redes sociais. A influenciadora digital, que é mãe de Clara, de quase 1 ano, confessou que tem desejo de gerar mais um filho.

Através dos Stories do Instagram, a esposa de Zezé Di Camargo foi questionada acerca da possibilidade. “A Clarinha vai ter mais irmã por meio da mãe dela?”, questionou uma seguidora. “Querendo”, respondeu a empresária.

Em tempo, Graciele Lacerda deu à luz Clara em dezembro do ano passado, após cinco anos de tentativas para engravidar e algumas fertilizações in vitro sem sucesso.

Zezé Di Camargo, inclusive, também é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, frutos do casamento que teve com Zilu Godoi, que durou 32 anos. Em 2012, o cantor fez o procedimento de vasectomia, que impede de gerar filhos.

