Graciele Lacerda fala sobre maternidade e planos de ter mais filhos com Zezé Di Camargo
Clique aqui e escute a matéria
Graciele Lacerda abriu o coração sobre a maternidade, durante interação com seus milhares de seguidores nas redes sociais. A influenciadora digital, que é mãe de Clara, de quase 1 ano, confessou que tem desejo de gerar mais um filho.
Através dos Stories do Instagram, a esposa de Zezé Di Camargo foi questionada acerca da possibilidade. “A Clarinha vai ter mais irmã por meio da mãe dela?”, questionou uma seguidora. “Querendo”, respondeu a empresária.
Em tempo, Graciele Lacerda deu à luz Clara em dezembro do ano passado, após cinco anos de tentativas para engravidar e algumas fertilizações in vitro sem sucesso.
Zezé Di Camargo, inclusive, também é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, frutos do casamento que teve com Zilu Godoi, que durou 32 anos. Em 2012, o cantor fez o procedimento de vasectomia, que impede de gerar filhos.
VEJA MAIS: Graciele Lacerda fala sobre exercícios na gravidez: ‘Esse é o segredo’
O post Graciele Lacerda fala sobre maternidade e planos de ter mais filhos com Zezé Di Camargo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.