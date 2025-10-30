fechar
Priscila Fantin desabafa sobre o impacto da menopausa na vida: “Fiquei surpresa”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 30/10/2025 às 7:37
Priscila Fantin abriu o coração sobre os impactos causados sobre sua vida pessoal desde que passou a lidar com a menopausa, a cessação definitiva da menstruação, que ocasiona o fim da fase reprodutiva da mulher.

Em entrevista à revista Quem, a atriz explicou que a ideia de produzir o programa Menos Pausa, no YouTube, surgiu justamente através desta série de dúvidas que surgiram no processo.

“Fiquei surpresa”

“Fiquei surpresa quando percebi que já estava no climatério e nem mesmo essa palavra eu conhecia. Passamos a vida nos preocupando com tudo e todos e, nesse momento, acontece um despertar para cuidarmos de nós sem culpa”, explicou Priscilla. “A culpa também nos foi incutida por séculos – e ainda é. A lógica biológica é o contrário do que acontece. Mulheres deveriam ser tratadas com mais respeito pela própria natureza do funcionamento cerebral em si”, declarou a atriz.

Apesar dos trabalhos em busca de emplacar o projeto de lei que visa garantir terapia hormonal e capacitação médica no SUS, Priscila Fantin recusa o papel de ativista. “Não me vejo como ativista. Eu faço meu programa porque acredito que falar cura e a informação salva. Temos o direito de saber o que acontece no nosso corpo e o que podemos fazer para conviver com isso sem ônus. O conhecimento nos dá autonomia, liberdade e poder”, disse.

