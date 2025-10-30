Maurício Mattar celebra aniversário da esposa, Shay Dufau, com declaração especial
O ator Maurício Mattar, de 61 anos, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (30) ao prestar uma homenagem especial à esposa, Shay Dufau, que completou 36 anos.
Em suas redes sociais, o artista fez uma declaração cheia de amor e carinho: elogiou a companheira como amiga, confidente, mãe exemplar e parceira para enfrentar qualquer desafio, encerrando a mensagem com um “Eu te amo, Dufauzinha… Feliz aniversário, meu amor”.
O casal se conheceu em 2016, por meio da filha de Maurício, Petra Mattar, e três anos depois comemorou a chegada da primeira filha juntos, Ilha Dufau Mattar. Shay é 26 anos mais jovem que o ator, que também é pai de Luã, 38, e Rayra, 34, e avô de quatro netos.
Após quatro anos afastado das novelas, Maurício segue com a carreira em alta: atualmente, ele aparece como Téo na reprise de A Viagem, no Vale a Pena Ver de Novo, e seu último trabalho inédito na TV foi em Gênesis, da Record. A declaração mostra que, fora das câmeras, o ator também vive momentos marcantes ao lado da família e do amor da sua vida.
